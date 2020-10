Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf EU-Ebene wird heute darüber diskutiert, ob und wie die Auszahlungen im Rahmen des "Wiederaufbaufonds" (NGEU) an die Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden können, so die Analysten der Helaba.Beim SURE-Programm habe diese Diskussion bereits zu Verzögerungen geführt und die dazugehörige Mittelaufnahme verschiebe sich in die zweite Oktoberhälfte. Damit würden die Chancen sinken, in diesem Jahr 30 oder gar 40 Mrd. EUR für SURE aufzunehmen. Die zugesagten Mittel würden sich aktuell auf 87,4 Mrd. EUR belaufen. ESM und EFSF wollten im beginnenden vierten Quartal mit 2 bzw. 5 Mrd. EUR an den Markt kommen und im Falle der EFSF sei für einen Primärmarktauftritt die nächste Woche avisiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...