Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Nach einem leichten Rückgang im Juli hätten sich die europäischen Aktienmärkte im August erneut auf den Haussepfad begeben (STOXX 600 +2,9%, EURO STOXX +3,1%): Unterstützt worden seien sie dabei zum einen durch eine Berichtssaison der Unternehmen, in der besser als erwartete Ergebnisse veröffentlicht worden seien, zum anderen durch die fortgesetzte Normalisierung des Wachstums sowie die Hoffnung auf eine schnelle Markteinführung eines Impfstoffs gegen das Covid-19. Allerdings bleibe die Gesundheitslage unverändert besorgniserregend, da die Anzahl der Neuinfektionen zunehme, neue Reisebeschränkungen und Einschränkungen der sozialen Interaktionen in einigen Ländern beschlossen worden seien, was zur Vorsicht rate. ...

