DJ Seehofer verspricht Öffentlichem Dienst "vernünftiges" Lohnangebot

BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den Angestellten im Öffentlichen Dienst ein "vernünftiges" Lohnangebot versprochen, das dem Einsatz des Sektors in der aktuellen Corona-Pandemie Rechnung trägt. Dieses Angebot werde in "wenigen Tagen" unterbreitet werden.

In einer Rede im Deutschen Bundestag sagte der CSU-Politiker, man werde "ernsthaft" mit den Vertretern des Öffentlichen Diensts bei den Tarifverhandlungen reden. Die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern ein Lohnplus von 4,8 Prozent oder monatlich mindestens 150 Euro mehr. Die Arbeitgeberseite hat bislang noch kein Angebot unterbreitet.

"Wir dürfen uns nicht damit begnügen, dass wir in den letzten Monaten immer wieder von Helden gesprochen haben in unserer Gesellschaft. Das muss auch bei diesen Tarifverhandlungen zum Ausdruck kommen", erklärte Seehofer. "Und deshalb werden wir ein vernünftiges Angebot in Abstimmung mit den Kommunen für diese Helden machen, damit sie nicht enttäuscht sind, dass Taten den Worten nicht folgen."

In den vergangenen Tagen hat Verdi zu Warnstreiks aufgerufen, um ihren Lohnforderungen Nachdruck zu verleihen.

October 01, 2020 03:57 ET (07:57 GMT)

