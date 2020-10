DJ PTA-News: S IMMO AG: S IMMO AG erwirbt Zagrebtower

Wien (pta019/01.10.2020/10:00) - Die börsennotierte S IMMO AG hat den Bürokomplex Zagrebtower in der kroatischen Hauptstadt von der österreichischen CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) erworben.

Das 2007 fertiggestellte Büroobjekt besteht aus einem 22-geschossigen, 79 Meter hohen Büroturm und einem angeschlossenen Flachbau, mit neun Stockwerken und einer Gesamtmietfläche von ca. 26.000 m², die aktuell vollvermietet ist. Zu den Mietern zählen das kroatische Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Energie genauso wie der Pharmakonzern Bayer oder das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte. Der Zagrebtower befindet sich im Business District East, der gemeinsam mit dem Central Business District den nachgefragtesten Standort in Zagreb bildet. Die Immobilie ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, erfüllt hohe Nachhaltigkeitsstandards und ist mit einem BREEAM Excellent Zertifikat ausgezeichnet. Mit dieser Akquisition erweitert die Gesellschaft ihr Portfolio in Zagreb, wo sie mit dem Eurocenter und dem HOTO Tower bereits zwei hochwertige Büroimmobilien in bester Lage besitzt.

"Der Erwerb des Zagrebtowers ist eine sinnvolle Fortführung unseres Engagements in der Hauptstadt Kroatiens. Der Markt entwickelt sich sehr gut und die Nachfrage nach State-of-the-Art-Büros ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Gemeinsam mit unseren bereits im Portfolio befindlichen Büroobjekten wird diese Immobilie unser CEE-Portfolio weiter aufwerten und einen wertvollen Beitrag zum Ergebnis liefern", zeigt sich Friedrich Wachernig, Vorstand der S IMMO AG, über den Ankauf erfreut.

