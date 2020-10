Das war angesichts des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens nicht unbedingt zu erwarten: Die "No Sail"-Anordnung für Kreuzfahrtschiffe, die aus den Vereinigten Staaten auslaufen, wird jetzt "nur" für den Monat Oktober verlängert. Das Center for Disease Control and Prevention (CDC) werde den Schiffen erlauben, nach dem 31. Oktober wieder auszulaufen, dem Datum, dem die Kreuzfahrt-Industrie bereits in ihrem eigenen, freiwilligen Plan zugestimmt habe, berichtet die Online-Ausgabe der New York Times ...

