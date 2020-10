JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (President u. COO Izumi Oi) hat am 1. Oktober 2020 innerhalb JEOL (EUROPE) B.V. in Zaventem (Belgien) eine neue Einrichtung eröffnet, die das Geschäft mit medizinischen Geräten in Europa stärken soll.

Dieses Fundament mit drei operativen Betrieben bietet Kunden die Möglichkeit von praktischen Vorführungen und eingehenden Serviceleistungen sowie Anwendungsschulungen. Darüber hinaus ermöglicht es einen hochwertigen Service und eine schnelle Logistik von einem zweckbestimmten Lager aus.

Der neue Ansatz basiert auf einem langfristigen Plan, der mit dem hohen Standard und der ausgereiften medizinischen Umgebung in Europa Schritt hält, während wir die aufstrebenden Regionen wie den Nahen Osten, Osteuropa und Russland erschließen, wo das erwartete Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung zu einer stetigen Nachfrage nach medizinischer Infrastruktur führen kann.

Wir werden das internationale Geschäft weiterhin intensiv fördern und hoffen, dass dieser neue Betrieb ein Meilenstein für mehr kundenorientierte Verkäufe und Dienstleistungen sein wird.

