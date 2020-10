Elon Musk lebt seinen Pioniergeist nicht nur bei Tesla aus. Auch mit SpaceX hat er ein heißes Tech-Eisen im Feuer. Das wiederum will möglichst noch in diesem Jahr ins satellitengestützte Breitband-Internetgeschäft einsteigen. Die dafür zuständige Tochter Starlink soll dann auch an die Börse gehen. Tesla-Gründer Elon Musk macht nicht nur in Elektroautos. Das zweite große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...