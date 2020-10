In unserer Analyse vom 23.09.20 Deutsche Telekom: Einstiegschance? hatten wir eine Longposition eröffnet und dabei auf die Unterstützung der 200-Tage Linie (blau im Chart) gesetzt. Fast wäre dieser Trade gescheitert, da der Kurs in der Folge nochmal bis auf 14,11 Euro abrutschte und somit unseren StopLoss bei 14,09 nur knapp verfehlte. Nachdem es am gestrigen Handelstag bereits zu Zugewinnen kam, kann die Telekom auch heute zur Eröffnung deutlich zulegen und notiert zur Stunde bei 14,57 Euro. Wir ...

