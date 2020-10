Erfurt (ots) - Maskenpflicht im Klassenraum und Abstandsregeln in der großen Pause. Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr wurde das Thema GESUNDHEIT auch beim Kinderkanal von ARD und ZDF großgeschrieben. "Kinder haben ein Recht darauf, gesund groß zu werden. Wir bei KiKA lassen sie dazu selbst zu Wort kommen, unterstützen mit Wissenswertem und bereiten ihnen mit hochwertigen Angeboten eine gute Zeit", betont die KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. Mit dem diesjährigen Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! Gesund leben!" stieß KiKA beim Publikum auf großes Interesse und erzielte hohe Reichweiten bei den Drei- bis 13-Jährigen.Resonanz auf KiKA-AngeboteMehr als 1,338 Millionen Zuschauer*innen (kumuliert) verfolgten die Angebote rund um die Themen gesunde Ernährung, Sport, Bewegung und Nachhaltigkeit. Hohe Sehbeteiligungen erzielten Formate wie das Reportermagazin "neuneinhalb Spezial - Besser essen!" (WDR, 0,179 Millionen), die Factual-Entertainment-Reihe "Küchenclash - Der Generationen-Contest" (ZDF, 0,137 Millionen) und der Spielfilm "Trommelbauch" (MDR, 0,170 Millionen). Besonders nachgefragt waren auch die zwei "PUR+"-Folgen mit 0,163 Millionen oder auch Vorschulmarken wie "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) mit 0,096 Millionen Zuschauer*innen.** Das umfassende Online-Angebot auf kika.de und im KiKA-Player erreichte 110.000 Abrufe***. Insgesamt bot KiKA mit dem "Gesund leben!"-Themenschwerpunkt fast 1.200 Minuten unterhaltsamen, informativen und spannenden Content auf allen Plattformen.Den Monat September schloss der Kinderkanal von ARD und ZDF insgesamt als Marktführer mit einem Wert von 17,2 Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13- Jährigen ab.****In Zeiten von Corona: Ergebnisse der repräsentativen KiKA-BefragungAls Grundlage für die Produktionen führte KiKA zum Themenschwerpunkt eine repräsentative Befragung von Sechs- bis 13-Jährigen durch. Was bedeutet es für Kinder, gesund zu leben, und wie halten sie sich fit? Dass gesunde Ernährung wichtig ist und sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann, wissen 83 % der Kinder. Als Lieblingsgemüse wählten sie mit 87,2 % Gurke, präferiertes Getränk ist Wasser (60 %). Auf die Frage, welche Sportart sie sich in der Schule wünschen, antworten 25,4 % der Mädchen, dass sie sich für Pferdesport begeistern, bei den Jungen überwiegt Kampfsport mit 21,7 %. Gerade in der akuten Corona-Zeit mussten Kinder zusätzlich auf vieles verzichten. 77 % der Befragten empfanden die Einschränkungen der vergangenen Monate bedrückend: Ihnen fehlten ihre Freund*innen (77 %), Besuche auf Spielplätzen (58 %), alltägliche Hobbys (45 %) und ihre Großeltern (54 %).InformationsangebotNeben dem umfassenden Online-Angebot fanden Eltern und Pädagog*innen unter erwachsene.kika.de medienpädagogische Anregungen und weitere Ergebnisse der Exklusivbefragung zum Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! Gesund leben!".Informationen, Videos und Fotos sind auch in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de abrufbar. Für registrierte Nutzer*innen steht im Bereich "Presse Plus" eine Pressemappe zum Download bereit.**Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK VideoSCOPE 1.3, Standard: TV, Basis: 46 Sendungen, 07.9-25.9.2020, KiKA, 3 - 13 Jahre, Facts: kumulierte Sehbeteiligung im Rahmen einer KFA; Sehb. in Mio., Dauer in Min.; Stand:29.9.2020***Quelle: Hauseigenes Webanalysetool: AT Internet**** Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK VideoSCOPE 1.3, Standard: TV, September, KiKA, 06-21 Uhr, MA in %, 3-13 Jahre, Stand: 01.10.2020.Pressekontakt:Pressekontakt:planpunkt: PR GmbHStephan Tarnow, Anna NischTelefon: 0221.91255710post@planpunkt.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4722076