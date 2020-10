Der deutsche Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen in den Handelstag am Donnerstag gestartet, obwohl sich Demokraten und Republikaner nicht wie am Mittwoch erwartet auf ein neues Hilfspaket einigen konnten. Über Nacht konnten die US-Futures aber überraschend zulegen, in der Hoffnung, dass die Gespräche doch zeitnah erfolgreich zu Ende gebracht werden. Zudem dürften mit dem Beginn des neuen Quartals neue Gelder in den Aktienmarkt fließen.Andererseits belastet die Bayer-Aktie den DAX. Zwischenzeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...