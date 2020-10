Berlin (ots) - WELT fügt dem quotenstärksten Jahr seiner Geschichte einen weiteren Spitzenwert hinzu. Im September erreichte das gemeinsam vermarktete Angebot aus WELT Nachrichtensender und seinem Timeshiftsender N24 Doku einen Marktanteil von 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern (September 2019: 1,2 Prozent). Im Jahresschnitt liegt WELT ebenfalls bei 1,6 Prozent (2019: 1,3 Prozent). Beim Gesamtpublikum (ab 3 Jahre) erzielte WELT im abgelaufenen Monat 1,2 Prozent (September 2019: 1,1 Prozent). N24 Doku verbuchte bereits zum dritten Mal in diesem Jahr einen Monatsmarktanteil von 0,5 Prozent in der Kernzielgruppe.Diese Zahlen bestätigen die entscheidenden Zugewinne der vergangenen Monate:- Die verlängerte Live-Nachrichtenstrecke von 6 bis 18.30 Uhr bringt dem Nachrichtensender werktags ein Marktanteilsplus von über 70 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen- WELT Nachrichtensender punktet verstärkt beim weiblichen Publikum. Der Marktanteil bei den 30- bis 49-jährigen Frauen hat sich seit März verdreifacht- Das gemeinsam vermarktete Angebot aus WELT Nachrichtensender und seinem Timeshiftsender N24 Doku erreicht mit 5,4 Millionen Zuschauern (ab 3 Jahre) im laufenden Jahr die höchste tägliche Nettoreichweite unter den Sendern der 3. und 4. Generation Neben der Nachrichtenberichterstattung verzeichnet WELT auch mit seinen Dokumentationen in der Prime Time und Late Prime steigende Marktanteile.Im Oktober werden u.a. die weitere Entwicklung im Kampf gegen die Corona-Krise und die heiße Phase des US-Präsidentschaftswahlkampfs zu den bestimmenden Nachrichtenthemen auf WELT gehören. Doku-Highlights sind die vierte Staffel der Space-Doku-Reihe "Strip the Cosmos" und die bildstarke fünfteilige BBC-Reihe "Unbekanntes Afrika".Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial SalesZeitraum: 01.09.-30.09.2020, Daten z.T. vorläufig gewichtetVergleichszeiträume für Nachrichtenstrecke und Zugewinn beim weiblichen Publikum: Jan-Feb 2020 versus März-September 2020Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4722093