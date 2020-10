Zum Spielen ist "Bagger 275" nicht geeignet.Gewicht: 3500 Tonnen. Bauhöhe: 38 Meter. Maximal gestreckte Länge: 150 Meter - so lauten die Daten des Braunkohle-Schaufelradbaggers, den der Energiekonzerns RWE seit Juli in einer Internetauktion zum Kauf anbietet - für Selbstabholer. Am Mittwochmittag endete die ungewöhnliche Auktion. Ein neues Zuhause hat der 1959 von Krupp gebaute Koloss aber noch nicht gefunden.Es habe Anfragen aus 22 Ländern gegeben - sowohl aus den Branchen Bergbau ...

