Die digitale Marketingplattform Sendinblue hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 140 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland kennt man das Unternehmen vor allem aufgrund des E-Mail-Marketers Newsletter2Go. Die digitale Marketingplattform Sendinblue hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 140 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Das zusätzliche Kapital kommt von den Venture-Capital-Unternehmen Bpifrance, Bridgepoint und Partech. Die Marketingplattform entwickelt unter anderem Software für Direktmarketing, Customer Relationship Management und Retargeting. Der SaaS-Service öffnet dadurch vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...