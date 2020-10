Wien (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde teilte gestern im Zuge einer EZB-Tagung mehrere Details bzgl. der aktuellen Strategie-Überprüfung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So sei die aktuelle Formulierung des Inflationsziels in Anbetracht des nun niedrigen Inflationsumfelds nicht mehr aktuell. Mit dem 2003 eingeführten Ziel von mittelfristig unter, aber nahe 2% sei vor allem die Sorge vor zu hoher Inflation berücksichtigt worden. Dementsprechend werde eine Änderung der Formulierung des Inflationsziels überprüft, so dass diese als symmetrisch erachtet werde. Des Weiteren werde das Zulassen eines gewissen Überschießens der Inflation nach einer anhaltenden Periode niedriger Inflation (um das Inflationsziel durchschnittlich zu erreichen) diskutiert. Dies würde unter anderem Inflationserwartungen unterstützen, die ein wichtiger Treiber der Inflation seien. ...

