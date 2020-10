Lübeck (ots) - Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Classics to Click - die erste Onlinemesse für Oldtimer, Youngtimer und Co. - wird 2021 erneut stattfinden. Vom 26. März 2021 (Freitag) bis 31. März 2021 (Mittwoch) öffnet die virtuelle Leistungsschau mit Messeständen und Live-Vorträgen für Endkunden ihre digitalen Tore. Am Vortag, 25. März 2021, veranstalten das ESB Marketing Netzwerk und der Deutsche Oldtimer Club das Fachforum CLASSIC.CAR.MARKETING als Auftakt zur Classics to Click. Die dritte Auflage des CLASSIC.CAR.MARKETING findet in Kooperation mit OCC Assekuradeur GmbH statt und richtet sich an Sponsoren, Veranstalter, Tourismus- und Automobil-Organisationen im Young- und Oldtimerbereich.Im Juni 2020 fand zum ersten Mal eine Messe für Old- und Youngtimer komplett online statt: Die Classics to Click öffnete am 19. Juni 2020 mit einem umfangreichen Live- Programm und digitalen Messeständen ihre virtuellen Tore und war im Anschluss bis zum 31. Juli 2020 zugänglich. Veranstalter OCC Assekuradeur GmbH, Spezialist für Oldtimer- Versicherungen, konnte hochkarätige Aussteller wie die BMW Group Classic und den TÜV SÜD für die Messe gewinnen.Désirée Mettraux, Vorsitzende der OCC-Geschäftsführung: "Mit Classics to Click haben wir 24 Aussteller und 6500 Messebesuche registriert und damit demonstriert, dass die Oldtimer- Community sehr wohl in der Lage ist, dieses analoge Thema auch digital zu entdecken."Die Wiederholung der Classics to Click stand bereits nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung im Juli fest und wird durch unterschiedliche Award-Nominierungen in diesem Jahr bestärkt. Nun steht der Termin fest und das Team von OCC um Lisa Hofmann und Daniela Friedrich starten mit den Vorbereitungen der Classics to Click 2021. Die Anmeldung für Aussteller wird ab Mitte November möglich sein, eine Interessentenliste, die vorzeitig über die Anmeldemöglichkeit informiert wird, ist bereits jetzt auf classics-to-click.de eröffnet. Besucher können sich ab 1. Januar 2021 für die Classics to Click anmelden - wie bei der Premiere natürlich kostenlos.Für Aussteller ist die Onlinemesse Classics to Click die große Chance, sich auch in Corona- Zeiten einer oldtimerbegeisterten Community zu präsentieren. Diese Unternehmen waren schon bei der Premiere dabei: BMW Group Classic, TÜV SÜD, AvD, Classic Analytics, Classic Data, Classic Trader, PS.SPEICHER Einbeck, MICARE PS - Missing Car Register GmbH, COMCO Leasing GmbH und CLASSIC CAR DIARY. Auch im neuen Jahr wieder präsent sind der Deutsche Oldtimer Club (DOC) und das Oldtimer-Netzwerk, die größte deutsche Facebook- Community für klassische Liebhaberfahrzeuge (15.000 Mitglieder). Welche Innovationen die Aussteller für die Besucher bereithalten, wird OCC ebenfalls auf der Eventhomepage bekanntgeben.Über OCCOCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist Marktführer im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten D-A-CH-Region. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 90 Mitarbeiter.Mehr Informationen unter: www.occ.eu (http://www.occ.eu/)Über CLASSIC.CAR.MARKETINGOldtimer-Besitzer sind finanzstarke Entscheider. So lässt sich auf einfache Art das Interesse von Sponsoren und Tourismus-Destinationen an Oldtimer-Veranstaltungen beschreiben. In Deutschland finden jährlich ca. 2.400 Rallyes und diverse weitere Classic Car- Veranstaltungen statt. Warum die verschiedenen Interessengruppen von Sponsoren über Veranstalter bis hin zu Dienstleistern kooperieren müssen, ist Teil des CLASSIC.CAR.MARKETING.Pressekontakt:OCC Assekuradeur GmbHUnternehmenskommunikationDorian RätzkeWielandstraße 14b-c 23558 LübeckTel. 0451 871 84 224E-Mail: presse@occ.euESB Marketing Netzwerk AGPeter SchappacherPostfach 5109001 St. Gallen SchweizTel. +41 71 223 78 82E-Mail: presse@esb-online.comOriginal-Content von: OCC Assekuradeur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140927/4722135