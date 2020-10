Die Treibacher Industrie AG (TIAG) hat heute ein klares Bekenntnis zu ihrem Standort im Kärntner Althofen (Bezirk St. Veit/Glan) abgegeben. Dies spiegle sich nicht zuletzt in den geplanten Investitionen von 150 Mio. Euro in den nächsten Jahren wider, an denen auch in Cornonazeiten festgehalten wird, betonten heute die Treibacher-Vorstände Alexander Bouvier und Rene Haberl bei einem Pressegespräch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...