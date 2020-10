ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der Deutschen Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die niedrige Bewertung gefährde eine mögliche Fusion mit der Konkurrentin Commerzbank, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und erinnerte an die 2019 gescheiterten Gespräche. Vergangene Woche habe der Deutsche-Bank-Chef zudem erklärt, dass erst nach dem Abschluss des geplanten Konzernumbaus 2023 größere Transaktionen ein Thema seien. Langfristig wäre ein Zusammengehen beider Häuser angesichts der möglichen Synergien immer noch interessant./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 03:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

