Liebe Leser, um unseren Turbo-Dienst zu bewerben braucht es manchmal auch optisch einen kleinen Nachweis. Seit Juni ging kein einziger DAX-Trade schief (warum, das erläutern wir Euch u.a im Trainingstag am 10.10 - Infos dazu in der Feingold Academy), aber auch sonst spricht unsere Historie und unser Bestand Bände. Im Turbo-Dienst heißt es also jetzt - die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...