01.10.2020 - Die BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) läuft mit einem Wahnsinnstempo durch die ansonsten Jahrzehnte dauernde Impfstoffentwicklung und Zulassung. Die Kapazitäten für "genug" Impfstoff, so er denn zugelassen wird, werden von BioNTech im schon bekannt extremen Tempo aufgebaut - man geht hier all in. UND DER DRUCK DURCH DEN PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF UNDTRUMPS AUSSGAEN, es werde einen Impfstoff früher geben als alle erwarten. Hat ein erstes Opfer: Moderna gibt auf, man könne es nicht vor Ende November schaffen, bestenfalls. Trump wird Druck auf die übrigbleibenden Hoffnungsträger ausüben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...