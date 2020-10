Die Umsatz- und Gewinnwarnung von Bayer hat Frankfurt aus den Socken gehauen. Die gute Nachricht ist, dass die Prognose für 2020 bestehen bleibt. Auch in diesem Punkt hätte sich eine weitere Enttäuschung für die Börse ergeben können, doch Bayer blieb bei der deutlich reduzierten Prognose für das laufende Geschäftsjahr.2021 wird schlechter als 2020. Das ist schon eine bittere Pille für die Bayer-Aktionäre, die keineswegs verwöhnt wurden, seit Werner Baumann das Ruder übernommen hat. Laut der neuen Prognosen, die ohne Zweifel in Zukunft noch angepasst werden wird, soll der Umsatz in 2021 "in etwa" auf dem Niveau von 2020 liegen. Bayer ist sich also noch nicht einmal sicher, dass man im kommenden Jahr wachsen kann.

