Nachdem der S&P 500 - Index mit Überwindung der Marke von rd. 3275 Punkten nun auch seinen am 04.09. etablierten, etwas flacheren Abwärtstrend durchbrochen hat, haben wir gestern um 17.15 Uhr alle getätigten Absicherungen im DB x-Trackers S&P 500 2x Daily Inverse Swap ETF (LU0411078636) in den Strategie- und Themendepots nun wieder aufgelöst.Der Verkaufspreis des ETFs lag bei 0,724 Euro, so dass die Absicherung gegenüber dem Kaufpreis von 0,760 Euro ein Performance-Minus von - 4,7 % erbracht hat. Bei einem maximalen Ausgangsgewicht dieser Absicherungspositionen in allen Strategie- / Themendepots von nicht mehr als rd. 6 % betrug der Performancebeitrag dieses ETFs seit Einstand in allen 5 Depots jedoch keinesfalls mehr als rd. - 0,3 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...