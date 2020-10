DJ Tui hat derzeit kein Interesse an Condor-Übernahme

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Touristikkonzern Tui ist eine Übernahme der Fluggesellschaft Condor aktuell keine attraktive Option. Denn der Konzern reduziert zurzeit seine Flotte von zuletzt 150 Maschinen um 25 bis 30 Stück, wie Konzernchef Fritz Joussen sagte. Davon die meisten bei der Tochter Tuifly. "Der deutsche Markt hat Überkapazitäten und fahren wir erst mal unsere Kapazitäten runter auf das, was wir für uns brauchen", sagte der CEO. "Wenn wir jetzt mit Condor kombinieren, haben wir was in Summe, was hinterher wieder größer ist." Das sei nicht unbedingt Strategie.

Tui habe zudem derzeit andere Prioritäten. "Wir restrukturieren grade unsere Airlines, wir haben das Orderbuch gestreckt. Ich würde mal sagen, für ein Jahr werden wir damit zu tun haben", sagte Joussen. "Im nächsten Jahr werde ich was anderen tun, als mich um diese Themen zu kümmern."

Condor ist durch die Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook in schwere Turbulenzen geraten und wird derzeit ebenfalls vom Bund mit einem Kredit gestützt, nachdem ihre Übernahme durch die polnische Airline Lot gescheitert ist. Laut einem Zeitungsbericht wurde von Seiten der Politik für die Bildung eines Joint Ventures mit Tuifly geworben.

