Volle Punktzahl - in einem weiteren KFM-Barometer sprechen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG der 8,50%-Anleihe der R-LOGITECH S.A.M. (WKN A19WVN) ihr vollstes Vertrauen aus und bewerten die Anleihe weiterhin als "äußerst attraktiv" mit der Höchstpunktzahl von 5 Sternen.

Die Emittentin weise weiterhin einen erfolgreichen Track Record auf und habe sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der wachstumsstarken Region Afrika eine hohe Reputation erarbeitet, so die Analysten in ihrer Bewertungs-Begründung. Mit der "Euroports"-Übernahme im vergangenen Jahr habe sich das Unternehmen "ideal verstärkt" und können nun erhebliche positive Synergien schaffen. Aufgrund des unverändert risikoaversen Geschäftsmodells, der unverändert hohen Eigenkapitalquote von über 30% und der zu erwartenden nachhaltigen Ausweitung von Umsatz und Ertrag für die kommenden Jahre in Verbindung mit der Rendite in Höhe von 14,52% p.a. (Kurs von 88,00% am 30.09.2020 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis zur Endfälligkeit am 29.03.2023) sei die R-LOGITECH-Anleihe laut KFM-Analysten weiterhin "äußerst attraktiv" ...

