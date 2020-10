Unterföhring (ots) -"Vor zwölf Monaten haben wir die Bündelung derEntertainment-Aktivitäten der ProSiebenSat.1 Media SE unter einemDach angekündigt. Vor sechs Monaten haben wir unserem neuen Hauseinen Namen gegeben. Jetzt ist auch das Klingelschild fertig - undwir setzen einen Punkt", sagt Wolfgang Link, Vorstand derProSiebenSat.1 Media SE und CEO Seven.One Entertainment Group. Seit1. Oktober 2020 werden die Entertainment-Aktivitäten derProSiebenSat.1 Media SE offiziell unter der Dachmarke der Seven.OneEntertainment Group geführt. Das neue Corporate Design und die neueMarkenarchitektur mit den entsprechend angepassten Namen derzugeordneten Gesellschaften und Brands tragen ab heute das neueSelbstverständnis nach innen und außen und machen die Transformationsichtbar: Die SevenOne Media firmiert in Zukunft unter Seven.OneMedia, 7Sports unter Seven.One Sports, ProSiebenSat.1 Produktionunter Seven.One Production und viele mehr: Eine Übersicht derBereiche finden Sie auf www.Seven.One."Ein wichtiges Ziel im letzten Herbst war es, im Bewusstsein allerein Team zu werden. Dabei wird uns ab sofort unsere neue CorporateIdentity und unser neuer Markenauftritt unterstützen und dies auchvisuell unterstreichen. Beides wird heute ebenfalls über alleEntertainment-Marken ausgerollt. Das ist ein gutes Zeichen nachinnen, aber auch ein klares Bild in den Markt. Es zeigt, wievielfältig die Entertainment-Power ist, die wir über dieverschiedensten Gewerke und Plattformen auf die Beine stellen. Daraufbin ich sehr stolz", erklärt Wolfgang Link. "Wir konzentrieren uns inZukunft noch stärker auf qualitativ hochwertigen Content, den wir,egal ob linear oder digital, passend zur jeweiligen Plattformausspielen und monetarisieren. Wir wollen das Potenzial von linearemTV bis hin zu digitaler Unterhaltung wie Streaming, die digitalenUnterhaltungsangebote unserer Sender-Webseiten oder auch unsererAudio-Plattform FYEO effizient und gewinnbringend nutzen und vollausschöpfen", fasst Link die Strategie der Seven.One EntertainmentGroup zusammen.Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter derProSiebenSat.1 Media SE mit Sitz in Unterföhring bei München. DieSeven.One Entertainment Group vereint Sendermarken sowie dasContent-, Digital- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach undbietet den Zuschauern damit Inhalte crossmedial über alle Plattformenhinweg. Das Unternehmen bündelt die TV-Sender, den VermarkterSeven.One Media und viele weitere Entertainment-Bereiche. SchlankereStrukturen schaffen Agilität, schnelle Entscheidungswege und eineengere Verzahnung der verschiedenen Geschäftsfelder. ImContent-Bereich setzt die Seven.One Entertainment Group auf eigene,lokale Programme und Live-Events, mehr Infotainment-Formate und Sport- das ist das Herzstück der Company. Starke Sendermarken und derstetige Ausbau der eigenen digitalen Angebote, nicht zuletzt mit derStreaming-Plattform Joyn oder der Audio-Plattform FYEO,transformieren die Seven.One Entertainment Group vom klassischenTV-Unternehmen zur plattformunabhängigen Entertainment-Company.Geschäftsführer der Seven.One EntertainmentGroup: Nicole Agudo Berbel(Chief Distribution Officer), Henrik Pabst (Chief Content Officer),Thomas Wagner (Chief Sales Officer) und Wolfgang Link, Vorstand derProSiebenSat.1 Media SE / CEO Seven.One Entertainment Group.Aktuelle Pressemitteilungen und News finden Sie ab sofort im neuenPresseportal unter presse.seven.onePressekontakt:Diana SchardtSVP Communications & PR / Sprecherin Seven.One Entertainment GroupSeven.One Entertainment Groupphone:+49 (0) 89 95 07 - 8020email:diana.schardt@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.Seven.OneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/4722338