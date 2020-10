Börsegeschichte: Der September bleibt der statistisch schwächste Monat an der Wiener Börse. Seit ATX-Start ist es im Schnitt im September um 1,58 Prozent nach unten gegangen. Bekannte grosse Verwerfungen waren 9/11 oder der Beginn der Lehman-Krise. Der September 2020 war sogar unterdurchschnittlich, das Monatsminus betrug 4,88 Prozent im ATX. In der Einzelaktionsicht war im September 2020 Lenzing mit +8,17 Prozent ganz knapp für der voestalpine mit +8,12 Prozent. Also zwei OÖ-Titel vorne. Insgesamt bleibt 2019er-Neuling Frequentis mit einem Schnitt von nunmehr 7,78% (2x September fliesst ein) vorne. Auf Rang 2 ebenfalls ein 2019er-Neuling: Addiko Bank kommt im September-Schnitt nun auf +4,62 Prozent. Auf Rang 3 der beste ATX-Titel, SBO: Der Schnitt aus 18x ...

