Heute möchte ich Ihnen einen Blick in mein Depot gewähren. Natürlich nicht in mein privates, was auch gar nicht möglich ist, weil ich schon seit 10 Jahren kein eigenes Depot mehr habe (um Interessenskonflikte zu vermeiden), sondern in das meines Börsenbriefes maydornreport.Genau genommen gibt es auch im maydornreport kein Depot, aber es gibt Empfehlungslisten. Und zwar drei verschiedene: Die "Hotlist Marathon" für langfristige Kaufempfehlungen, die "Hotlist Sprinter" für mittelfristige Empfehlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...