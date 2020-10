Märkte um 12: Starke US-Vorgaben für den DAX - Neue Schockmeldung bei Bayer

Der DAX tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle und notiert damit weiterhin im Bereich der 12.800er-Marke. Neue Kursgewinne könnten dank der guten Vorgaben aus den USA aber in Kürze folgen. Hier gab es am Mittwoch erfreuliche Daten zum Arbeitsmarkt. Außerdem notieren die großen US-Aktienindizes am Donnerstagmittag deutlich im Plus. Die Wall Street dürfte dementsprechend mit Kursgewinnen in den heutigen Handel starten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.777 MDAX +0,6% 27.167 TecDAX +1,3% 3.109 SDAX -0,1% 12.472 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.192

Am Donnerstagmittag standen im DAX 20 Gewinnern zehn Verlierer gegenüber. Der größte Gewinner war die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), die zeitweise um sieben Prozent zulegte. Damit wurde hier der höchste Kursstand seit dem Jahr 2002 erreicht. Kaufimpulse kommen vom Konkurrenten STMicroelectronics (WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223), der nach einem besser als erwartet verlaufenen dritten Geschäftsquartal optimistischer für den weiteren Jahresverlauf wird und den Ausblick entsprechend erhöht.

