Hamburg (ots) - Bei "deep und deutlich" ist der Name Programm. In der ersten Folge der jungen "NDR Talk Show" sprechen Aminata Belli und Mohamed El Moussaouiaka MoTrip mit ihren Gästen unter anderem über falsche Liebe im Netz und den richtigen Umgang mit Geflüchteten. Katja Krasavice und Sophie Passmann diskutieren über Body Neutrality und Feminismus; Clueso berichtet von der chaotischen Zeit nach dem Mauerfall und Philipp Mickenbecker von den "The Real Live Guys" erzählt intensiv wie ihm sein Glaube bei seiner Krebserkrankung hilft. Es ist und wird deepunddeutlich!Die Gäste der ersten Sendung:The Real Life Guys: Eine fliegende Badewanne, eine Achterbahn im Baumarkt und ein selbst gebautes U-Boot: drei Beispiele aus der Reihe an schrägen DIY-Projekten, die die Zwillinge Philipp und Johannes auf ihrem YouTube-Kanal "The Real Life Guys" mit ihren mehr als 1,2 Millionen Abonnenten teilen. Doch das ist nur eine Seite ihres Lebens: 2018 verunglückt ihre 18-jährige Schwester tödlich und bei Philipp wird zum zweiten Mal Krebs diagnostiziert. Die Ärzte geben ihm nur noch wenig Hoffnung. Wie wenig Zeit ihm angeblich noch bleibt und wie ihn das zu Gott geführt hat, erzählt er bei "deep und deutlich".Sophie Passmann: Die 26-Jährige ist ein Multitalent. Sie studierte Politikwissenschaft und Philosophie, war Radiomoderatorin bei 1LIVE und gehörte zum Ensemble des "Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann. Sie ist Comedian und Autorin. Ihr Buch "Alte weiße Männer" war ein Bestseller. "Jubel & Krawall" heißt ihr Podcast, in dem sie zusammen mit Matthias Kalle über Serien, Bands, Bücher und schlechte Comedy spricht. Sophie Passmann gilt als die kluge und witzige Stimme ihrer Generation, die bei "deep und deutlich" zu Wort kommt.Katja Krasavice: Krass, krasser, Krasavice! Die Leipzigerin ist Social-Media-Star, Sängerin und Geschäftsfrau. Seit 2014 produziert sie auf ihrem YouTube-Kanal sexuell freizügige Videos. Die Frankfurter Allgemeine titelte im August 2020: "Außen Fake, innen real - Sich als Frau feminin und hypersexuell zu inszenieren, provoziert und polarisiert." Ihr Buch, die "Bitch Bibel" eroberte dieses Jahr die Spiegel-Bestsellerliste. "deep und deutlich" ist das Gespräch mit Katja Krasavice über Frauen, aber auch über ihr verstörendes Verhältnis zu ihrem Vater.Clueso: Der Sänger Clueso wird 1980 als Thomas Hübner in Erfurt geboren. Bei der deutschen Wiedervereinigung ist er gerade mal zehn Jahre alt, kann sich aber noch gut an diese besondere Zeit erinnern. Bei "deep und deutlich" spricht Clueso über seine DDR-Kindheitserinnerungen, Aberglaube, falsche Vorbilder und seinen Improdreh zum aktuellen Video auf Ibiza.Oumi Janta: Ihre Erfolgsgeschichte klingt wie aus dem Märchen. Oumi Janta tanzt auf Rollerskates. Als die Berlinerin bei Instagram einen knapp einminütigen Tanz-Clip von sich auf dem Tempelhofer Feld hochlädt, wird das Video auf Twitter millionenfach aufgerufen. Prominente wie Alicia Keys teilen den Clip. Praktisch über Nacht wird Oumi Janta mit ihrem afrikanisch-amerikanischen Skating-Style weltberühmt. Bei "deep und deutlich" erzählt Oumi Janta von ihrer Geschichte und zeigt den Jam Skate.Nadia Kailouli: Für ihre bewegende Reportage von Bord des Seenotrettungsschiffs "Sea-Watch 3" wurde Nadia Kailouli mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. In ihren Reportagen lässt sie das Publikum hautnah an den Recherchen teilhaben. Für das Online-Format STRG_F veröffentlichte sie zuletzt einen Film über Love-Chats. Dafür hat Nadia Kailouli monatelang undercover als Chat-Schreiberin gearbeitet und herausgefunden, wie das Geschäft mit den Fake-Flirts funktioniert. Bei "deep und deutlich" erzählt sie von den Ergebnissen ihrer Recherche über das Geschäft mit der Liebe.Younes Zarou: Deutschlands TikToker mit der größten Reichweite ist 22 Jahre alt und studiert Wirtschaftsinformatik. Als kleiner Junge wollte Younes Zarou Fußballprofi werden - heute ist er Social-Media-Star und weiß rund um den Globus mehr als 13 Millionen Follower hinter sich. Dabei ist Younes erst seit zehn Monaten auf der Plattform aktiv. Zu "deep und deutlich" kommt er nicht mit leeren Händen, Younes hat sich für die Show etwas einfallen lassen...Die nächste Folge von "deep und deutlich. Eine NDR Talk Show" moderieren Svenja Kellershohn und Tarik Tesfu. Sie ist ab Freitag, 16. Oktober, in der ARD Mediathek und Samstagnacht am 18. Oktober im NDR Fernsehen zu sehen. Dabei treffen Popkultur auf Politik, bewegende Lebensgeschichte auf provokante These - "deep und deutlich. Eine NDR Talk Show" ist kein Thema fremd.Freitag, 2. Oktober, 17.00 Uhr in der ARD MediathekSonnabend, 3. Oktober, 0.00 Uhr im NDR FernsehenDonnerstag, 8. Oktober, 23.40 auf ONEdeepunddeutlich