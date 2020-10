Hamburg (www.anleihencheck.de) - Im Wochenverlauf hat sich bei den deutschen und amerikanischen Staatsanleiherenditen erneut kein eindeutiger Trend durchgesetzt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Beherrschendes Thema an den Märkten sei die erste Debatte in den USA zwischen dem demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump gewesen. Die Debatte sei in erster Linie durch Chaos und wenig Inhalt geprägt gewesen, was möglicherweise ganz im Sinne von Trump gewesen sei. Vermutlich würden die Umfragen, bei denen Biden derzeit im Durchschnitt 6,3 Prozentpunkte vor Trump liege, durch die Debatte kaum beeinflusst werden. 70% der Amerikaner würden die Fernsehdebatte nicht für wichtig halten, so das Ergebnis von Demoskopen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...