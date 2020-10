Augsburg (www.fondscheck.de) - Eines muss man dem Börsenmonat September lassen: Er hat vieles gehalten, was man an der Börse klassischerweise von ihm erwartet, so Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JB9N) der Fürst Fugger Privatbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...