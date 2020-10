Erfurt (ots) - Im Zoo des alleinerziehenden Vaters und Zoodirektors Peek beginnt jeder Tag für ihn und seine zwei Kinder mit einem kleinen Abenteuer. Sie kümmern sich um ausgebrochene Tiere und lösen mit Witz immer neue Aufgaben. Die kurzweilige Animationsserie "PEEKs ZOO - Von Affen, Giraffen & Co." (KiKA) feiert ab 6. Oktober montags bis freitags um 8:45 Uhr Premiere in der KiKANiNCHEN-Strecke.Auf den Zoodirektor und seine Kinder warten jeden Tag neue Rätsel und Probleme, die es zu lösen gilt. Der Vater sieht jede Herausforderung entspannt und vergrößert damit meist das drohende Chaos. Doch Tochter Valerie und Sohn Jimmy behalten den Überblick und helfen ihm immer aus der Patsche. Unterstützung bekommt die sympathische und herzerwärmende Familie von Dr. Sue und ihrer Tochter Fenja. Alle gemeinsam kümmern sie sich um das Wohlergehen der Tiere.Die 26-teilige Serie basiert auf der erfolgreichen Bilderbuchreihe von Kevin Waldron. Die Geschichten haben ein Erzähltempo, das den Bedürfnissen von Vorschüler*innen entspricht, überraschende Twists sorgen für altersgerechte Spannung und beste Unterhaltung. Ganz nebenbei vermittelt die Serie viel Wissenswertes über tierische Zoobewohner*innen.Die irische Serie ist eine Produktion von Igloo Films unter Regie von Kealan O'Rourke. Verantwortliche Redakteur*innen bei KiKA sind Corinna Schier und Andreas Schloß.Ab dem 6. Oktober zeigt KiKA montags bis freitags die Premiere von "PEEKs ZOO - Von Affen, Giraffen & Co." (KiKA) um 8:45 Uhr in Doppelfolgen. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Weitere Informationen und Fotos sowie eine Folge zur Ansicht finden Sie unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4722404