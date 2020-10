DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum Chief Financial Officer legt Amt nieder



01.10.2020 / 13:15

PRESSEMITTEILUNG Pfeiffer Vacuum Chief Financial Officer legt Amt nieder





Aßlar, 1. Oktober 2020. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, teilt mit, dass Frau Nathalie Benedikt, Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer der Pfeiffer Vacuum Technology AG, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. September 2020 ihr Amt niedergelegt hat. Dr. Eric Taberlet, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG, sagt: "In den letzten drei Jahren hat Nathalie Benedikt gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen und in enger Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat eine umfangreiche und anspruchsvolle globale Wachstumsstrategie strukturiert, implementiert und die hierfür notwendige Unternehmenstransformation wirkungsvoll gestartet. Ich möchte mich persönlich für ihr Engagement und ihre vielen Beiträge bedanken." Die von ihr verantworteten Bereiche Finanzen, Controlling, IT, Personal, Investor Relations, Kommunikation, Compliance und CSR hat sie grundlegend mit ihrem Team reorganisiert und weiterentwickelt, um die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie sicherzustellen. Ab 1. Oktober 2020 wird Dr. Britta Giesen, Mitglied des Vorstandes der Pfeiffer Vacuum Technology AG und designierte Vorstandsvorsitzende, die Verantwortung für diese Bereiche übernehmen, mit Ausnahme von Investor Relations, wofür Dr. Eric Taberlet, Vorstandsvorsitzender, zunächst verantwortlich sein wird. Auch der Aufsichtsrat möchte sich für die sehr gute Zusammenarbeit und das große Engagement von Frau Nathalie Benedikt für die Pfeiffer Vacuum Technology AG bedanken. Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.



Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

