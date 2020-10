DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DONNERSTAG bis FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Koreanischen Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

DONNERSTAG bis FREITAG: In Hongkong findet wegen des Nationalfeiertags und des Mittherbstfests kein Börsenhandel statt.

DONNERSTAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.391,25 +1,27% +4,88% Euro-Stoxx-50 3.198,18 +0,14% -14,60% Stoxx-50 2.914,98 +0,37% -14,34% DAX 12.762,06 +0,01% -3,68% FTSE 5.914,05 +0,82% -22,23% CAC 4.830,66 +0,57% -19,19% Nikkei-225 23.184,93 -0,00% -1,99% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,46 -0,06

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,66 40,22 -1,4% -0,56 -30,2% Brent/ICE 41,76 42,30 -1,3% -0,54 -31,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.896,16 1.885,90 +0,5% +10,26 +25,0% Silber (Spot) 23,60 23,23 +1,6% +0,37 +32,2% Platin (Spot) 898,73 892,05 +0,7% +6,68 -6,9% Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,2% -0,01 +7,1%

Mit den Ölpreisen geht es am Donnerstag nach unten. Wieder einmal lastet das Überangebot auf den Preisen. Beobachter verweisen auch auf eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Opec-Staaten ihre Ölförderung im September um 160.000 Barrel pro Tag erhöht haben. Ursächlich dafür seien Libyen und Iran, die von den vereinbarten Fördermengenkürzungen ausgenommen seien. Gleichzeitig habe der Streik einiger Arbeiter am norwegischen Ölfeld Johan Sverdrup die Förderung dort bislang kaum beeinträchtigt.

Der Goldpreis wird derweil gestützt vom leicht nachgebenden Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab. Schon am Mittwoch war es deutlich nach oben gegangen, nachdem Konjunkturdaten positiv überrascht hatten. Anleger setzten aber auch auf weitere staatliche Corona-Hilfen. Die Zuversicht, dass sich Republikaner und Demokraten doch noch einigen werden, trägt den Markt nach Auskunft von Händlern auch am Donnerstag, obwohl Verhandlungen über ein von den Demokraten vorgeschlagenes Maßnahmenpaket im Volumen von 2,2 Billionen Dollar am Mittwoch zunächst gescheitert sind. Beobachter weisen darauf hin, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin Fortschritte bei den Verhandlungen signalisiert habe.

Auskunft über den Zustand der Wirtschaft geben vor der Startglocke am Donnerstag Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen im August und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Nach Handelsbeginn folgen Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für das verarbeitende Gewerbe im September sowie die Bauausgaben aus dem August.

Geschäftszahlen hat am Donnerstagmorgen (Ortszeit) der Getränke- und Snackkonzern Pepsico veröffentlicht. Umsatz und Ergebnis des dritten Geschäftsquartals lagen über den Erwartungen von Analysten. Die Aktie zeigt sich vorbörslich 1,5 Prozent höher.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 850.000 zuvor: 870.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,5 zuvor: 53,1 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 56,0 Punkte 16:00 Bauausgaben August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstagmittag etwas nach oben. Gegen die positive Tendenz brechen Bayer um 10 Prozent ein. Der Konzern rechnet für das kommende Jahr mit rückläufigen Gewinnen und mit einem fallenden Cashflow - und zwar wegen der Lage im Agrarbereich. Die Analysten von Bryan Garnier sind grundlegend enttäuscht von Bayer und haben das Votum auf Sell gesenkt. STMicro hat mit dem Umsatz im abgelaufenen Quartal die Erwartungen übertroffen und den Umsatzausblick angehoben. "Grund ist unter anderem eine gute Entwicklung der Nachfrage im Automotive-Bereich", so der Marktteilnehmer. STMicro steigen um 5,8 Prozent, während es für Infineon im Gefolge von STMicro um 7,2 Prozent nach oben geht. H&M gewinnen 7,7 Prozent. "Die endgültigen Zahlen sind noch besser als das aufgrund der vorläufigen zu erwarten war", sagt ein Marktteilnehmer. Manz notieren 16 Prozent höher. Das Maschinenbau-Unternehmen hat einen Auftrag einer Batterie-Firma über mehr als 20 Millionen Euro bekommen. Jungheinrich steigen um 5,3 Prozent. Händler verweisen auf Spekulationen, das Unternehmen könnte den Ausblick erhöhen. Entsprechend habe sich auch Warburg Research geäußert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1743 +0,15% 1,1749 1,1743 +4,7% EUR/JPY 124,01 +0,31% 123,98 123,83 +1,7% EUR/CHF 1,0780 -0,11% 1,0803 1,0771 -0,7% EUR/GBP 0,9153 +0,87% 0,9076 0,9079 +8,1% USD/JPY 105,61 +0,15% 105,52 105,45 -2,9% GBP/USD 1,2828 -0,70% 1,2946 1,2934 -3,2% USD/CNH (Offshore) 6,7429 -0,59% 6,7346 6,7857 -3,2% Bitcoin BTC/USD 10.870,51 +1,58% 10.828,01 10.780,01 +50,8%

Das Pfund Sterling steht zu Euro und Dollar weiter unter Abgabedruck. Hier belastet, dass wegen der geplanten Änderungen am Brexit-Vertrag die EU ein rechtliches Verfahren gegen Großbritannien gestartet hat. Ihre Behörde habe an die Regierung in London ein Schreiben geschickt, das der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren sei, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Verfahren kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen, der Geldbußen gegen Großbritannien verhängen könnte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Das asiatische Börsengeschehen war am Donnerstag weitgehend von Inaktivität geprägt. Während die Aktienmärkte in China, Hongkong und Südkorea wegen diverser Feiertage eine Pause einlegten, konnte in Japan wegen einer technischen Panne nicht gehandelt werden. Auf den schlechter als erwartet ausgefallenen Tankan-Bericht der japanischen Notenbank für die Großunternehmen des Landes konnten die Anleger damit nicht reagieren. An den wenigen geöffneten Börsen stiegen die Kurse. In Sydney gewann der S&P/ASX-200 knapp 1 Prozent und orientierte sich damit an den positiven Vorgaben der Wall Street. In Singapur stieg das Leitbarometer um 1,3 Prozent und im indischen Mumbai lag der Index zuletzt 1,4 Prozent höher. In Malaysia ging es dagegen um 0,6 Prozent nach unten. Dort hat sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zum Ende des dritten Quartals leicht verschlechtert und liegt auch im Kontraktion anzeigenden Bereich. Aus Australien kamen positive Signale vom Arbeitsmarkt. Dort hat sich die Zahl offener Stellen im August um fast 60 Prozent erholt. Zugleich nahm die Aktivität im Online-Einzelhandel weiter zu, wenn auch im Vergleich zum Juli-Wert etwas gebremster. Sämtliche Branchenindizes in Sydney wiesen nach dem kräftigen Rücksetzer am Mittwoch Gewinne auf.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Donnerstag kräftiger zurück. Im Handel wird auf Hoffnungen verwiesen, dass sich Republikaner und Demokraten doch noch auf ein neues Konjunkturprogramm in den USA einigen könnten. Immerhin spricht US-Finanzminister Steven Mnuchin nach einem Treffen mit der Sprecherin der Demokraten Nancy Pelosi von Fortschritten. Gut kam am Markt auch die Zustimmung des Aufsichtsrats von Continental zum Abbau von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen an. Dies könnte Signalwirkung für die gesamte Branche haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon startet neue Einheit für die Energiebeschaffung

Nach der Zerschlagung der früheren RWE-Tochter Innogy geht die Integration der Geschäftsteile in den Energieversorger Eon weiter voran. Mit dem heutigen Donnerstag hat die neu gegründete Eon Energy Markets GmbH (EEM) für die Energiebeschaffung des Konzerns ihre Arbeit aufgenommen. Geführt wird die neue Gesellschaft gemeinsam von den beiden Geschäftsführern Sven Otten und Axel Gerhardy, wie das Dax-Unternehmen mitteilte.

Fuchs Petrolub verstärkt sich mit Übernahme in Italien

October 01, 2020 07:11 ET (11:11 GMT)

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub verstärkt sein Geschäft in Italien mit einer kleineren Übernahme. Das im MDAX notierte Unternehmen kauft laut eigener Mitteilung das Schmierstoffgeschäft der Welponer srl in Bozen. Das Geschäft von Welponer komplettiere das vorhandene Geschäft von Fuchs in Italien. Welponer erzielte als Fuchs-Handelspartner 2019 einen Umsatz von rund 4 Millionen Euro.

Verena Volpert als Aufsichtsrätin bei Thyssenkrupp bestellt

Verena Volpert ist neue Aufsichtsrätin bei Thyssenkrupp. Das Registergericht Duisburg bestellte die frühere Bereichleisterin Finanzen von Eon mit sofortiger Wirkung als Nachfolgerin von Ingrid Hengster, die ihr Amt per Ende September aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte. Das teilte der Essener Industriekonzern mit.

Nordex erhält Folgeauftrag über 24 Megawatt in der Türkei

Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Folgeauftrag über 24 Megawatt von seinem Stammkunden Sancak Enerji erhalten. Nordex soll für den Windpark Baglar-3 rund 200 Kilometer südlich der türkischen Hauptstadt Ankara fünf Starkwindturbinen des Typs N133/4800 liefern, wie das im TecDAX und SDAX notierte Hamburger Unternehmen mitteilte.

Dic Asset baut Institutional Business mit Ankäufen von rund 160 Mio EUR aus

Das Immobilienunternehmen Dic Asset baut seinen Geschäftsbereich Institutional Business mit dem Ankauf zweier Büro-Objekte weiter aus. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, belaufen sich die Gesamtinvestitionskosten für die beiden Immobilien - das "LOOK 21" im Zentrum von Stuttgart sowie der Büro-Neubau "HangarOne" in Köln-Ossendorf - auf rund 160 Millionen Euro.

Rocket Internet startet Delisting-Rückerwerbsangebot

Die Rocket Internet SE hat im Zuge ihres geplanten Rückzugs von der Börse ihr öffentliches Delisting-Rückerwerbsangebot gestartet. Wie das noch im SDAX notierte Unternehmen mitteilte, können die Aktionäre ihre Aktien seit heute bis zum 30. Oktober 2020 um 24:00 Uhr MEZ andienen. Wie bereits bekannt, sollen die Aktionäre dabei 18,57 Euro je Anteilsschein erhalten. Das entspricht in etwa dem aktuellen Kursniveau (10:33 Uhr) von 18,60 Euro.

Manz erhält Auftrag mit mehr als 20 Mio EUR Gesamtvolumen

Das Maschinenbauunternehmen Manz hat vom slowakischen Forschungs- und Produktionsunternehmen für Batterien InoBat Auto einen Auftrag im Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen Euro erhalten.

Tui verzeichnet hohe Frühbucherzahlen - Unsicherheit bleibt

Der in Schieflage geratene Touristikkonzern Tui ist weiter zuversichtlich, dass sich sein Geschäft 2022 wieder normalisieren wird. Grundsätzliche Nachfrage ist bereits vorhanden: Die Urlaubsbuchungen, die Tui jetzt schon für den Sommer 2021 erhalten hat, liegen um 84 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wie Konzernchef Fritz Joussen am Mittwoch vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten sagte.

Tui hat derzeit kein Interesse an Condor-Übernahme

Für den Touristikkonzern Tui ist eine Übernahme der Fluggesellschaft Condor aktuell keine attraktive Option. Denn der Konzern reduziert zurzeit seine Flotte von zuletzt 150 Maschinen um 25 bis 30 Stück, wie Konzernchef Fritz Joussen sagte.

Kranhersteller Cargotec und Konecranes fusionieren

Die beiden finnischen Kranhersteller Cargotec und Konecranes wollen fusionieren. Die Boards beider Unternehmen haben dem Zusammenschluss zugestimmt, wie es in einer Mitteilung der Cargotec Corp und Konecranes plc heißt. Mit der Fusion soll ein Großkonzern entstehen: Beide Unternehmen kamen vergangenes Jahr auf einen Umsatz von zusammen rund 7,0 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 565 Millionen Euro.

H&M übertrifft im 3. Quartal Erwartungen

Das schwedische Textileinzelhandelsunternehmen H&M hat im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Damit ist für die Hennes & Mauritz AB mit Blick auf die Corona-Krise nach eigener Einschätzung das Schlimmste überstanden.

Nestle Purina investiert rund 450 Millionen Dollar in neue US-Fabrik

Der US-Hersteller von Heimtiernahrung Nestle Purina PetCare will rund 450 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsstätte im US-Bundesstaat North Carolina investieren. Wie die schweizerische Muttergesellschaft Nestle mitteilte, soll das neue Werk im Jahr 2022 den Betrieb aufnehmen und bis zum Jahr 2024 mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigen. In den USA gibt es bereits 21 Purina-Produktionsstätten.

Rolls-Royce plant Bezugsrechtsemission über 2,6 Milliarden Pfund

Die Rolls-Royce Holdings plc plant im Zuge eines größeren Rekapitalisierungspaketes eine diskontierte Bezugsrechtsemission in Höhe von 2,58 Milliarden Pfund. Sie ist Teil verschiedener Kapitalmaßnahmen, mit denen der britische Triebwerkshersteller seine Bilanz verbessert, um die Folgen der Corona-Krise abfedern zu können.

STMicro erhöht Umsatzprognose 2020 nach besser als erwartetem Drittquartal

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 nach einer besser als erwarteten Umsatzentwicklung im dritten Quartal angehoben. Im am 26. September zu Ende gegangenen dritten Quartal summierten sich die Erlöse nach vorläufigen Berechnungen auf 2,67 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.

Veolia stimmt Verlängerung von Suez-Offerte bis 5. Oktober zu

Veolia hat der Verlängerung der Offerte für einen Anteil am Abfallentsorger Suez aus dem Bestand von Engie zugestimmt. Zudem sei das Angebot freundlich, erklärte die Veolia Environnement SA und entsprach somit den Forderungen von Engie.

Vinci erhält 1,3 Mrd EUR schweren Auftrag für Autobahn in Kenia

Der französische Bau- und Konzessionskonzern Vinci hat von der kenianischen Regierung den Auftrag zum Bau einer Autobahn im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft erhalten. Den Auftragswert bezifferte die Vinci SA auf 1,3 Milliarden Euro. Der Bau soll rund 42 Monate dauern und die existierende Fernstraße zu einer zweispurigen Autobahn erweitern.

Pepsico übertrifft Erwartungen im dritten Quartal

Die Pepsico Inc hat in ihrem dritten Geschäftsquartal vor allem dank eines starken Wachstums seines Snackgeschäfts Umsatz und Ergebnis stärker gesteigert als erwartet. Zudem traut sich Pepsico wieder eine Jahresprognose zu, die ebenfalls über den Schätzungen der Analysten liegt. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 2 Prozent.

