(shareribs.com) London 01.10.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag etwas leichter. Die jüngsten Lagerbestandsdaten aus den brachten kaum frische Impulse, da die Rohölbestände weit über dem Fünf-Jahresschnitt liegen. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 25. September um 2,0 Mio. auf 492,4 Mio. Barrel zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...