Nicht verwässernde Finanzierung zur Unterstützung der Entwicklung eines neuartigen biologischen Pflanzenschutzmittels gegen bakterielle Pflanzenkrankheiten

GENT (Belgien), Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, ein transformatives Unternehmen im Bereich Lebensmittel und Pflanzenschutz, hat heute bekanntgegeben, dass es von der flämischen Agentur für Innovation und Unternehmertum (VLAIO) einen Forschungszuschuss in Höhe von 1,1 Mio. EUR erhalten hat. Der Zuschuss hat eine Laufzeit von drei Jahren und unterstützt die Entwicklung der neuartigen proteinbasierten Biobakterizide des Unternehmens zur Behandlung von bakteriellen Pflanzenkrankheiten.



Hilde Revets, CSO von Biotalys, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung und Anerkennung durch VLAIO und das Engagement der Agentur, das Unternehmertum und die Innovation in Belgien weiter zu fördern. Wir haben erheblich in den Ausbau unserer Technologieplattform investiert, um neuartige und innovative biologische Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis zur Behandlung von Pflanzenschädlingen und

-krankheiten zu entwickeln. Die Finanzierung wird es uns ermöglichen, unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der proteinbasierten biologischen Pflanzenschutzmittel mit völlig neuen Wirkmechanismen für das Management von bakteriellen Pflanzenkrankheiten, einschließlich Krebs, Mehltau und Flecken, zu beschleunigen."

Wim Ottevaere, CFO von Biotalys, kommentierte dies wie folgt: "Forschungszuschüsse sind eine attraktive Quelle für nicht verwässernde Finanzmittel für unser Unternehmen. Dies ist der zweite VLAIO-Zuschuss, den wir in diesem Jahr erhalten haben, was deutlich das Innovationspotenzial unserer Plattform zeigt. Bakterielle Krankheiten verursachen weltweit erhebliche Schäden an Lebensmitteln und Pflanzen und es besteht ein dringender Bedarf an neuartigen und sicheren Lösungen mit gleichbleibend hoher Wirksamkeit, um Pflanzen zu schützen und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass unser Bio-Bakterizid-Programm das Potenzial hat, diese Bedürfnisse zu befriedigen, und freuen uns darauf, diese innovativen biologischen Pflanzenschutzmittel weiterzuentwickeln."

Über Biotalys

Biotalys ist ein schnell wachsendes und transformatives Unternehmen im Bereich Lebensmittel und Pflanzenschutz, das eine neue Generation proteinbasierter biologischer Pflanzenschutzmittel entwickelt, die die Zukunft einer nachhaltigen und sicheren Lebensmittelversorgung gestalten. Basierend auf seiner bahnbrechenden Technologieplattform hat Biotalys eine breite Pipeline wirksamer und sicherer Produkte entwickelt, die wichtige Schädlinge und Krankheiten in der gesamten Wertschöpfungskette vom Boden bis zum Teller bekämpfen. Biotalys kombiniert die Hochleistungseigenschaften und die Konsistenz von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil von Biologika und bietet ideale Pflanzenschutzmittel für Anwendungen vor und nach der Ernte. Das führende Biofungizid von Biotalys, BioFun-1, hat in einem globalen Feldversuch mit Obst und Gemüse eine gleichbleibend hohe Wirksamkeit gegen Hauptschädlinge wie Botrytis cinerea und Mehltau gezeigt. Das Unternehmen wird die Registrierungsdossiers plangemäß im Laufe des Jahres 2020 einreichen und erwartet, dass BioFun-1 2022 in den USA eingeführt wird, gefolgt von globalen Markteinführungen. Biotalys wurde 2013 als Spin-off des VIB.