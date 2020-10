In den letzten zwei Börsenhandelstagen notiert der DAX in einer engen Handelsspanne zwischen 12.700 und 12.850 Punkten. An der Tokioter Börse konnte heute wegen eines Systemausfalles nicht gehandelt werden. Heute Nachmittag werden die mit Spannung erwarteten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA veröffentlicht: Die Marktteilnehmer rechnen mit 840.000 Erstanträgen. Für Bayer geht es abwärts Mit deutlichem Abstand ist die Bayer-Aktie die am häufigsten gehandelte Aktie an der Börse Stuttgart. ...

