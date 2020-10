Die Daimler-Karosserie hat zuletzt vor allem durch positive Schlagzeilen geglänzt: So haben die Stuttgarter die neue "Factory56" in Betrieb genommen: eine komplett neue, rundum vernetzte, digitalisierte und CO2-neutrale Fabrik. Darüber hinaus gab es neue Deals mit Nvidia, Farasis Energy und Amazon. Und der gute Newsflow hält an: Aktuell stuft Warburg die Aktie des Autobauers hoch - und das deutlich.Konkret hat das Analysehaus Daimler vor den Quartalszahlen, die am 23. Oktober verkündet werden, von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...