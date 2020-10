Der September war für die großen US-Indizes der erste Verlustmonat seit dem Corona-Crash im März. Zum Start in den Oktober und in das vierte Quartal deuten die Futures am Donnerstag aber auf einen freundlichen Start hin: Für den Dow sieht es vorbörslich nach einem Plus von 250 Punkten oder 0,9 Prozent aus. Der S&P 500 wird rund 1,0 Prozent höher erwartet und der Nasdaq 100 rund 1,4 Prozent. Obwohl die Gespräche zwischen Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven ...

