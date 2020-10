Nun wird es spannend bei der BioNTech Aktie. In der US-Vorbörse hat die Indikation für den Kurs der Mainzer Biotech-Aktie heute die 70-Dollar-Marke übersprungen. Die Börse weiß: Noch in diesem Monat will das Unternehmen gemeinsam mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...