DJ Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 26. September abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 36.000 auf 837.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 850.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 873.000 von ursprünglich 870.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 11.750 auf 867.250.

In der Woche zum 19. September erhielten 11,767 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 980.000.

Der Bundesstaat Kalifornien hat eine zweiwöchige Pause bei der Bearbeitung der Erstanträge angekündigt. Um größere Schwankungen in der nationalen Statistik zu verhindern, wird in diesen beiden Wochen für Kalifornien der Stand der Erstanträge in der Woche vor dieser Pause angenommen.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2020 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.