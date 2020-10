SIEMENS ENERGY startete am Montag mit 22,01 € die Börsenkarriere. Das ergibt einen Marktwert von 16,3 Mrd. € und noch tiefer als von den Analysten geschätzt. Die Spanne lag ohnehin bei 17 bis 34 Mrd. €. Der Kurs von SIEMENS NEU gab lediglich um 5 % nach = 108,30 €. Das ergibt einen Marktwert von ungefähr 94 Mrd. €. Jetzt kann gerechnet werden: SIEMENS ENERGY ist trotz der bescheidenen Zahlen fast ein Turnaround. Was lässt sich aus 77 Mrd. € Auftragsbestand und 29,5 Mrd. € aktuellen Umsatz machen? Diese Herausforderung hat CEO Bruch angenommen, nachdem zwei designierte Chefs kurzfristig zurückgetreten waren. Ihnen fehlte der Drive dazu, wie wir glaubwürdig versichern dürfen. Da die Aktien zugeteilt worden sind, dürften Verkäufe von Restbeständen wahrscheinlich sein.



