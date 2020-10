Der Modehändler H&M muss nach einer Entscheidung des Hamburger Datenschutzbeauftragten ein Bußgeld von 35,3 Millionen Euro zahlen, weil er mehrere Hundert Mitarbeiter eines Servicecenters ausgespäht hat. In dem Standort der H&M Hennes & Mauritz Online Shop A.B. & Co. KG in Nürnberg sei es "mindestens seit dem Jahr 2014 bei einem Teil der...

Den vollständigen Artikel lesen ...