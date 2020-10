Nachdem der Goldpreis in den vergangenen Wochen etwas geschwächelt hat, konnte er sich in den vergangenen Tagen wieder etwas von seinen Tiefs lösen. Am heutigen Donnerstag gelang dem Edelmetall sogar die Rückeroberung der 1.900 Dollar Marke. Kann sich der positive Trend fortsetzen, könnte schon bald wieder das im August bei gut 2.070 Dollar markierte Allzeithoch in den Fokus rücken.Doch zunächst hat der Goldpreis im September nun erst einmal mit einem Minus von gut vier Prozent den größten Monatsverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...