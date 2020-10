München (ots) -Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Indonesien: Corona-Baby-Schwemme400.000 Babys mehr als im letzten Jahr erwarten die indonesischenBehörden daher schon jetzt. Damit die Zahl nicht noch höher wird,wurde eine Blitzkampagne gestartet: Verhütungsmittel werden anMillionen Bürger verteilt, und per Lautsprecher durch die Straßengebrüllte Ratschläge sollen für Vernunft sorgen: "Ihr könnt Sexhaben, aber werdet nicht schwanger!"; "Männer, bitte reißt Euchzusammen!" Neben der Babyschwemme befürchtet man einen durchAbtreibungen verursachten Anstieg der Müttersterblichkeitsrate.Sandra Ratzow, ARD-Studio SingapurWann kommt der Corona-Impfstoff?15 bis 20 Jahre dauerte eine Zulassung für einen neuen Impfstoffbisher. Bei Corona soll es schneller gehen. Der Wettlauf um einwirksames Mittel tobt auf der ganzen Welt. In Brasilien testen fastalle vielversprechenden Entwicklerfirmen, aber auch in Südafrika undIndien. Es geht um Wirksamkeit und Sicherheit. Wer wird gewinnen? DieKorrespondenten der ARD gehen der Frage nach - in China, Indien,Brasilien und Südafrika.T. Anthony, S. Licht, M. Ebert, T. DenzelNew York: Stadtflucht oder das neue LandlebenDer New Yorker schwört traditionell auf seine Stadt, den Trubel unddas Essen vom Take-away um die Ecke. Mit Corona ändert sich das - dieNew Yorker entdecken die Provinz. Homeoffice und Corona - Angsttreiben immer mehr Menschen aufs Land. Und sie entdecken dort eineLebensqualität, die sie bisher nur aus Filmen kannten.Christiane Meier, ARD-Studio New YorkKenia: Wälder retten mit SamenbombenDie Idee ist einfach, aber effektiv. Ein Seedball ist einbeschichteter Baumsamen in einer kleinen Kugel aus recyceltemHolzkohlenstaub, der mit nahrhaften Bindemitteln vermischt ist. DieBiokohlebeschichtung schütze den Samen im Inneren vor Vögeln,Nagetieren und Insekten. Wenn es regnet, weicht er auf und herauskommt ein Baumsämling. Eine Idee eines kleinen Start-up Unternehmens,die helfen soll, die ehrgeizigen Ziele Kenias umzusetzen: dieEntwaldung aufhalten. In zwei Jahren sollen 10 % der Fläche desLandes bewaldet sein.Norbert Hahn, ARD-Studio NairobiPodcast Weltspiegel Thema "Aufforsten gegen den Klimawandel"Großbritannien: Rechtsstaat ausgehebeltInternationale Abkommen, Unterschriften und rechtsstaatlicheGepflogenheiten - das alles galt als selbstverständlich in einer derältesten Demokratien der Welt. Bis Boris Johnson das Amt desMinisterpräsidenten übernahm. Er regiert mit Sonderverordnungen undNotstandsgesetzen. Ist der Rechtsstaat überhaupt noch zu retten,fragen sich Juristen und ein paar Demokraten.Annette Dittert, ARD-Studio LondonRedaktion: Ulli Neuhoff Pressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4722708