Die Investitionsplanung Chiles hat globale Bedeutung. Dies zeigt bereits ein Blick auf die Förderstatistik des Jahres 2018. Danach baute Chile nach Angaben von Statista 5,83 Mio. Tonnen Kupfer ab, mehr als doppelt so viel wie der weltweit zweitgrößte Kupferproduzent Peru, der auf 2,44 Mio. Tonnen kam. Dritter war China mit 1,59 Mio. Tonnen, gefolgt von den USA mit 1,22 Mio. Tonnen.Nach Angaben des Informationsportals "Mining Weekly' erwartet Chile nun in der kommenden Dekade inländische Investitionen in den Bergbausektor von rund 74 Mrd. US-Dollar. Der größte Anteil davon wird auf den Kupferbergbau entfallen, sagte der größte chilenische Kupferexporteur, die staatliche Cochilco, in dieser Woche.Die Liste der Projekte enthält dabei Investitionen der weltweitgrößten Minenunternehmen wie Antofagasta, Lundin Mining, Teck Resources und Kinross Gold. Allerdings hat die Corona-Krise rund 23 Projekte im Wert von 44 Mrd. US-Dollar verzögert.

