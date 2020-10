• Einführung einer neuen Partnerschaft mit SkyNRG, Pionier und Weltmarktführer für nachhaltigen Flugkraftstoff

• Erfolg des aktuellen Nachhaltigkeitsplans des Unternehmens, dem 80 % der Mitglieder zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks beigetreten sind

• Technologieorientierte Optimierung, die den Treibstoffverbrauch seit Januar 2020 um durchschnittlich 8 % pro Flug senkt

LONDON, Oct. 01, 2020bekannt, einem Pionier und Weltmarktführer für nachhaltigen Flugkraftstoff (sustainable aviation fuel, SAF).

Die SAF-Branche hat seit ihrer Gründung Fortschritte gemacht, doch die Verfügbarkeit nachhaltiger Treibstoffe für Düsenflugzeuge ist aus finanziellen, technischen und regulatorischen Gründen immer noch begrenzt. Da sich der Flugverkehr um Drehkreuze und die 20 verkehrsreichsten Flughäfen der Welt dreht, die fast ein Fünftel des gesamten Fluggastverkehrs abwickeln, dürfte dies die vollumfängliche Akzeptanz der neuen Energiequelle durch die Betreiber erleichtern*. Ein Jahrzehnt nach seiner Einführung gibt es jedoch weltweit nur wenige Drehkreuze, an denen nachhaltiger Biojet-Kraftstoff verfügbar ist, und er macht immer noch nur weniger als 0,1 % des gesamten Flugkraftstoffverbrauchs aus.

Als grundlegender Schritt zur weiteren Steigerung der Nachhaltigkeit hat VistaJet eine neue Partnerschaft mit SkyNRG unterzeichnet und bietet allen VistaJet-Kunden auf der ganzen Welt Zugang zu nachhaltigem Flugkraftstoff. Dies wird zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen in der Luftfahrt führen und die weltweite stabile Nachfrage und Verfügbarkeit erhöhen. Durch die Partnerschaft mit SkyNRG erhalten VistaJet-Kunden die nachhaltigste, kostengünstigste und skalierbarste Lösung zur Dekarbonisierung ihrer Flüge und tragen gleichzeitig dazu bei, die Akzeptanz in der gesamten Branche zu steigern.

Als Kernbestandteil des Programms Sustainability in Aviationdurch, einem preisgekrönten Projektentwickler und globalen Anbieter von Klimaschutzlösungen. Anlässlich der Climate Week NYC bietet VistaJet sein erstes Fortschrittsupdate zu seinen acht Säulen der Nachhaltigkeit. Die wichtigsten Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Das CO2-Kompensationsprogramm von VistaJet - Seit Einführung der Verpflichtung zur Nachhaltigkeit in der Luftfahrt, haben sich 80 % der VistaJet-Mitglieder angemeldet, um ihre mit dem Kraftstoffverbrauch verbundenen Emissionen durch Investitionen in zertifizierte Emissionsgutschriften auf der ganzen Welt zu kompensieren. Dieser bedeutungsvolle Schritt hat es VistaJet mit Hilfe von South Pole bereits ermöglicht, fast 100.000 Tonnen CO2 (tCO2)** im Namen der Kunden des Unternehmens zu kompensieren - das entspricht über 21.600 Personenkraftwagen, die ein Jahr lang gefahren wurden, oder über 12,7 Milliarden aufgeladene Smartphones***. Darüber hinaus werden durch das EU-EHS die Emissionen aller Flüge zwischen europäischen Ländern bis April 2021 kompensiert, was zwischen Januar und August 2020 21.500 tCO2 beträgt.

Nachhaltiger Flugkraftstoff - Die Hauptemissionsquelle der Marke VistaJet istFlugkraftstoff, der für 89 %der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und Emissionen aus der Herstellung, Verarbeitung, Lieferung und Verbrennung von Flugkraftstoff umfasst. Während die Kompensation indirekt den CO2-Fußabdruck verringert, würde die Verwendung eines Kraftstoffs mit einer geringeren Kohlenstoffintensität die Emissionen der Branche erheblich und direkt reduzieren - in seiner sauberen Form kann die Verwendung von SAF im Vergleich zu herkömmlichem Düsenjettreibstoff den CO2-Ausstoß um bis zu 85 % reduzieren. Der innovative neue Plan von VistaJet wird die SAF-Verfügbarkeit für seine Kunden weltweit - von SkyNRG aus der Raffinerie von World Energy bezogen und geliefert - sichern und die schnelle Einführung dieser entscheidend wichtigen Energielösung unterstützen. Technologisch fortschrittlichste Flugzeuge - Das geteilte Flottenmodell von VistaJet sorgt dafür, dass weniger Flugzeuge produziert werden, und ermöglicht eine höhere Auslastung jedes vorhandenen Jets. Die globale Infrastruktur von VistaJet ermöglicht auch eine Reduzierung der Neupositionierung von Flügen. Darüber hinaus profitiert die junge Flotte des Unternehmens von der neuesten Technologie für ein effizientes Fliegen und sorgt für eine bessere Treibstoffverbrennung als bei älteren Flugzeugen. Dieneue Global 7500-Flotte des Unternehmens ist das technologisch fortschrittlichste Flugzeug, das heute erhältlich ist. Das Flugzeug wurde unter Berücksichtigung eines umweltfreundlichen Designs hergestellt, einschließlich der neuen GE Passport-Triebwerke, die weniger Lärm verursachen und einen Kraftstoffverbrauch von etwa 2,5 Litern pro Funktionseinheit haben - und bei einigen Einsätzen mit größerer Reichweite sogar noch weniger. Die Hochgeschwindigkeits-Transonic-Flügel reduzieren den Luftwiderstand und senken den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen weiter. Technologie zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs - VistaJet Ltd hat ein umfassendes Programm zur Automatisierung der Flugoptimierung und des globalen Flottenmanagements gestartet. Durch Investitionen in KI und Technologie für maschinelles Lernen arbeitet das Unternehmen an prädiktiven Routenalgorithmen, um Überführungsflüge zu minimieren und den Kraftstoffverbrauch zu senken. Bisher konnte das Unternehmen mithilfe des Flugmanagementsystems FLIGHTKEYS 5D Routen, Höhen und Geschwindigkeit optimieren und so den Treibstoffverbrauch um 8 % pro Flug senken. Die verbesserte Systemautomatisierung ermöglicht es VistaJet-Dispatchern, die Effizienz bei der Neuplanung von Flügen zu steigern, während die 3D-Optimierung im überlasteten Luftraum die Möglichkeit von Zeitnischenproblemen und Verzögerungen minimierte. Kraftstoffeffizientes Buchungssystem - Eine Buchung mit einer Frist von mindestens einer Woche hilft, das Flottenmanagement weiter zu verbessern und unnötigen Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Für VistaJet-Mitglieder kann das Frühbucherprogramm einen Rabatt auf ihre Preise bedeuten und ist als Option für neue Verträge verfügbar. Kunden, die bei der Auswahl des Abflughafens flexibler sind, haben bereits geholfen, den Verkehr um die Londoner Flughäfen im Jahr 2019 um 20 % zu reduzieren und so mehrere Tonnen CO2 einzusparen. Partnerschaft mit führenden Unternehmen für Nachhaltigkeit - VistaJet arbeitet nach Möglichkeit mit klimaneutralen Unternehmen zusammen und hat neue Anforderungen für alle Einkaufspartner implementiert, einschließlich einer Nachhaltigkeitsakkreditierung für Drittanbieter in allen Abteilungen des Unternehmens. Zusätzlich wurden über 100 Lieferanten für an Bord verkaufte Waren mit der Bitte kontaktiert, nachhaltigere Produkte einzuführen. Nachhaltige Bordprodukte - VistaJet hat über 90 % der Einwegartikel über die gesamte Flotte aus dem Programm gestrichen und Artikel an Bord durch nachhaltige Alternativen ersetzt. Beispiele hierfür sind Verpackungsprodukte mit Stärke, die innerhalb eines Jahres vollständig biologisch abgebaut werden, das Ersetzen von Kunststoffzahnbürsten durch Bambusbürsten, die Beschaffung von Reinigungsmitteln und Reinigungsprodukten mit geringen Umweltauswirkungen sowie die Umstellung auf in Glas verpackte Schönheitsprodukte. Dies ist zusätzlich zum Servieren von Mahlzeiten auf Porzellan und Kristallwaren erfolgt, die seit vielen Jahren an Bord erhältlich sind. Umstellung auf erneuerbaren Strom vor Ort - Durch das umfassende Unternehmensaudit konnte VistaJet den CO2-Fußabdruck seiner Betriebsstätten und Niederlassungen weltweit ermitteln, um weitere Möglichkeiten und Prioritäten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen festzulegen. Der Stromverbrauch macht 24 % der Gesamtemissionen der Niederlassungen von VistaJet aus. Um diese Werte zu verringern, bezieht VistaJet jetztStrom aus erneuerbaren Quellen für zwei seiner größten Niederlassungen und prüft Lösungen für die anderen. Weitere Schemata wiezur Arbeit radeln und Arbeiten an flexiblen Orten werden eingeführt, um die Emissionen der Mitarbeiter zu senken.

Nächste Schritte für die Branche: Aufruf zum Handeln von VistaJet

Obwohl die private Luftfahrt in der globalen Landschaft der Kohlenstoffemissionen eine relativ begrenzte Rolle spielt und für nur rund 0,04 %**** aller vom Menschen verursachten CO2-Emissionen verantwortlich ist, steigt die Nachfrage nach Mobilität trotz eines Rückgangs der Passagiernachfrage in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie.

Während die Luftfahrtindustrie begonnen hat, an mehreren Fronten mit den Aufsichtsbehörden zu diskutieren, können führende Luftfahrtunternehmen nicht warten und müssen den Weg weisen, indem sie in alle verfügbaren, robusten Lösungen investieren, um den Übergang zu "0 % CO2" voranzutreiben. VistaJet hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und positive Veränderungen durch Innovation zu bewirken. Thomas Flohr, Gründer und Vorsitzender von VistaJet, sagte: "VistaJet setzt sich dafür ein, die Luftfahrt zu verbessern. Heute bedeutet dies, unsere Arbeitsweise zu ändern, um nicht nur unseren Kunden, sondern der gesamten globalen Gemeinschaft zu helfen. In diesem Sinne hoffe ich, dass unsere privaten Luftfahrtpartner und Kollegen dasselbe tun und zusammenarbeiten, um Veränderungen schneller herbeizuführen, da dies die einzige Möglichkeit für die fragmentierte Branche ist, die volle Verantwortung für die langfristige Gesundheit des Planeten zu übernehmen. Neben der Einhaltung marktbasierter Maßnahmen und der Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur ist die Verbesserung der Betriebsabläufe und die Entwicklung neuer technologischer Innovationen von entscheidender Bedeutung. Wir sehen die Zukunft positiv und glauben, dass wir gemeinsam die Geschäftsluftfahrt langfristig verändern können."

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsversprechen von VistaJet, seinem Schwerpunkt darauf, den CO2-Fußabdruck sinnvoll und schnell zu reduzieren, und um das Whitepaper Sustainability in Aviation.

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Geschäftsluftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte von mehr als 70 silber-roten Businessjets fliegt VistaJet für Unternehmen, staatliche Behörden und Privatkunden in 187 Länder und deckt damit 96 % der Welt ab. Das 2004 gegründete Unternehmen leistete mit einem innovativen Geschäftsmodell Pionierarbeit, bei dem Kunden Zugriff auf eine gesamte Flotte haben, aber nur für die Stunden zahlen, die sie fliegen, ohne die Verantwortung und die Vermögensrisiken tragen zu müssen, die sich aus einer Flugzeugeignerschaft ergeben. Mit der Mitgliedschaft im "Signature Program" bietet VistaJet seinen Kunden ein maßgeschneidertes Flugstundenabonnement für die Flotte des Unternehmens aus Mittel- und Langstreckenjets an, mit denen sie jederzeit überall hinfliegen können.

VistaJet ist Teil der Vista Global Holding - dem weltweit ersten privaten Luftfahrtökosystem, das ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen integriert, die Lösungen mit geringer Kapitalbindung für alle wichtigen Aspekte der Geschäftsluftfahrt abdecken. Weitere Informationen und Neuigkeiten zu VistaJet finden Sie unter vistajet.com

VistaJet Limited ist ein europäisches Luftfahrtunternehmen, das 9H-registrierte Flugzeuge unter dem maltesischen Luftfahrtunternehmenszertifikat Nr. MT-17 betreibt und unter der Firmennummer C 55231 in Malta registriert ist. VistaJet und seine Tochtergesellschaften sind keine direkten US-Fluggesellschaften. VistaJet-eigene und in den USA registrierte Flugzeuge werden von ordnungsgemäß lizenzierten US-Luftfahrtunternehmen, einschließlich XOJET Aviation LLC, betrieben.

