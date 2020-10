DJ Suez will sich lieber von Investor Ardian übernehmen lassen

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Im Streit um eine Übernahme des französischen Entsorgers Suez gibt es eine neue Wendung. Der Konzern unterstützt nun den Plan des Finanzinvestors Ardian, ein Übernahmeangebot für die Suez SA abzugeben. Erst am Mittwoch hat die Veolia Environnement SA, die den Rivalen übernehmen will, ihr Angebot für den vom Versorger Engie gehaltenen Suez-Anteil von 29,9 Prozent erhöht.

"Sowohl der Verwaltungsrat als auch die Aktien haltenden Mitarbeiter bestätigen ihre Unterstützung für die Absichtserklärung, die Ardian heute öffentlich gemacht hat, für die Akquisition eines 29,9-prozentigen Anteils von Engies Suez-Aktien und das Übernahmeangebot in bar, das sich unmittelbar an alle Suez-Aktionäre zu denselben Bedingungen richten wird", so die Stellungnahme des Konzerns.

Ardian hat Engie nach eigenen Angaben über die Absicht informiert, den Suez-Anteil von knapp 30 Prozent von dem Versorger zu kaufen. Die Private-Equity-Firma will ein Konsortium aus hauptsächlich französischen privaten und institutionellen Investoren formen, um ein freundliches Übernahmeangebot für Suez zu lancieren.

Am Mittwoch schien Engie eher Veolia zugetan, nachdem der Konzern seine Offerte über den Anteil auf rund 3,4 Milliarden Euro erhöht hatte. Engie bezeichnete das Angebot als im Rahmen der Erwartungen, was Preis und soziale Garantien angehe. Der Konzern kündigte an, bis zum 5. Oktober eine Entscheidung zu treffen.

Suez will sich indes nicht von Veolia übernehmen lassen. Das Angebot sei vage und berücksichtige nicht die Interessen der Aktionäre und Stakeholder, teilte der Verwaltungsrat mit.

