Eigentlich kennt die Aktie von Adobe nur eine Richtung: steil nach oben. Doch auch an dem Softwarekonzern ist die Korrektur des Gesamtmarkts nicht spurlos vorbeigegangen. Der Wert hat deutlich an Fahrt verloren und musste im vergangenen Monat ein kleines Minus verbuchen. Dank neuer Kaufsignale könnte es jetzt wieder zu einem starken Anstieg kommen.Nachdem die Aktie von Adobe zu Beginn des Monats ein neues Allzeithoch bei 536,88 Dollar markierte, setzte der Wert um rund 14 Prozent bis an die Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...