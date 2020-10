Tesla will bis 2025 ein Mainstream-Auto für 25.000 Dollar auf den Markt bringen und 2030 rund 20 Millionen Autos verkaufen. Überehrgeizig oder einfach nur unrealistisch?Es war ein etwas ungewöhnlicher Anblick für Elon Musk. Der Tesla-Chef hatte zum Battery Day am 22. September einige Aktionäre auf den Parkplatz des Firmengeländes in Fremont eingeladen. Wegen der geltenden Abstandsregeln saßen die Gäste allerdings alle in ihren Teslas fest. Applaus gab's trotzdem: Musk bekam gleich mehrere Male ...

Den vollständigen Artikel lesen ...