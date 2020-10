Im Zeitraum zwischen Ende Juli 2019 und Mitte April dieses Jahres tendierte die Beyond Meat-Aktie nach einem unheimlich starken Kursschub auf 239,71 US-Dollar wieder in einem Abwärtstrend. Dieser wurde im Frühjahr dieses Jahres geknackt, die Folge waren weitere Zugewinne bis an 167,16 US-Dollar bis Mitte Juni. Seitdem herrschte eine monatelange Seitwärtsphase, in dieser Woche versucht sich Aktie jedoch darüber hinwegzusetzen. Doch für ein eindeutiges Folgekaufsignal sollte genau dieser Bereich mindestens durch einen Ausbruch per Wochenschlusskurs untermauert werden.

